Fear the Walking Dead fue renovada para una séptima temporada

The Walking Dead está acercándose a su final, sin embargo, parece que AMC todavía no está listo para dejar partir a las otras producciones ambientadas en ese mundo y durante esta semana se anunció que el canal renovó a Fear the Walking Dead para una séptima temporada.

El anuncio que garantiza una nueva temporada de Fear the Walking Dead se concretó a través de la cuenta oficial en Twitter de la serie donde además se publicó un intrigante teaser marcado por el número 7.

Fear the Walking Dead se estrenó en 2015 como un spin-off de la serie de The Walking Dead y actualmente es comandada por Ian Goldberg y Andrew Chambliss como showrunners y Scott M. Gimple como productor ejecutivo.