FIC Santiago: este fin de semana se realizará una nueva edición de la fiesta del cómic

A partir de este 29 de septiembre se llevará a cabo la nueva versión del Festival Internacional del Cómic de Santiago, el encuentro gratuito que reúne a diversos artistas y editoriales nacionales.

En la versión número 12 del evento, que se realizará hasta este 1 de septiembre, la convocatoria promete reunir a de 50 artistas, 30 editoriales y contar con más de 35 actividades.

Entre los invtados se encuentran los dibujantes chilenos Alan Robinson (The New Fantastic Four, X-Men, Back to the Future) y Nelson Dániel (Dark X-Men, Marvel Zombies, TMNT), junto al uruguayo Martín Cóccolo (Green Lantern, X-Men, Deadpool), quien actualmente tiene un contrato de exclusividad con Marvel y recientemente trabajó en “Inmortal Thor”.

A ellos se sumarán la autora argentina Paula Andrade, quien presentará el manga “Corvax Stigmata”, la artista chilena Karla Díaz (Coffee Shop, Non Non), quien lanzará la reedición de su popular novela gráfica “Bichos Raros” (Dogitia), con guión de Sebastián Castro. También estará el ilustrador Rodrigo López (Herbert West, La Mano Izquierda) con su publicación independiente “Ñachi” y el guionista uruguayo Rodolfo Santullo, quien este año hizo su debut en Chile con las obras “Bajo el ala del cóndor” (Planeta Cómic) y “El Dormilón” (Editorial Antü).

“En esta versión asumimos el desafío de darle cabida a más creadores y creadoras tanto de Santiago como de regiones. Pasamos de 34 artistas a un espacio para 54 talentos nacionales; en el caso de las editoriales, crecimos de 18 a 30 editoras de todo tipo: desde las más consolidadas a las más pequeñas y emergentes, con una oferta que incluye novelas gráficas, manga y también fanzine para todos los gustos. Queremos ser un reflejo del talento y la diversidad que tiene hoy el cómic chileno”, comentó el productor general del evento, Christian González, a través de un comunicado.

El evento se desarrollará en la Sede San Joaquín del Instituto Profesional Santo Tomás (Metro San Joaquín). Conoce la programación completa en www.ficstgo.cl.