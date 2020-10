FIC Santiago realizará su novena versión de manera online y gratuita durante este fin de semana

¿Están buscando un panorama para pasar este fin de semana en su casa? El Festival Internacional del Comic de Santiago (FIC Santiago) quiere presentarse como una opción.

Debido a la pandemia, este 2020 el FIC Santiago se realizará de manera virtual pero, manteniendo el espíritu de las versiones anteriores, la novena edición de este evento también será gratuita y buscará atraer a los fanáticos de los cómics con varias actividades e invitados internacionales y nacionales.

De hecho, el evento contará con la presencia de artistas como Christan Duce (The Flash), Mikel Janín (Batman), Jerry Ordway (The Power of Shazam!) y R.G. Llarena, editor de la revista Heavy Metal. Además de paneles que contemplarán con la participación de creadores como Gabriel Rodríguez (Locke & Key) y Leandro Fernández (The Old Guard).

Todo mientras también se realizarán de lanzamientos de nuevos cómics como Selk’nam: El pueblo de los espíritu, Personajes Que Cambiaron La Historia, El Gran Guarén: Amazonas y Mecha Selknam: Sorren, y una nueva edición de los Premios FIC, los galardones anuales a lo mejor del cómic chileno.

Esta nueva edición del FIC Santiago se realizará el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre y puedes conocer su cronograma completo a continuación:

Viernes 9 de octubre

12:00 hrs - Comienzo transmisiones

14:15 hrs - Lanzamiento de Párangon, Tierra Arrasada con Mario Moreno Tapia (Sofrenia)

14:45 hrs - Presentación de Clio Comics con Yhamn Venegas (Tutho), editor del colectivo

15:15 hrs- Adelanto de Nosotros los Selknam con Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta

16:00 hrs - Invitado Internacional: Christian Duce

16:45 hrs- Lanzamiento de Novedades del catálogo de Arcano IV: Mónica, la niña daltónica y Federico, el perro psicodélico de Gabriel Aiquel, Chile Arqueológico de Rodrigo Riveros y Freakshow, 5 historias de circo de Álvaro Matus.

17:15 hrs - Presentación de Una aventura en Hollywood de NautaColecciones con María Eliana Aguayo, Moisés Hasson y Natalia Arroyo.

17:45 hrs - Lanzamiento de Horror Vacui #2 con Hernán Carcavilla, Héctor Saavedra, Patricio Turen, Wilfredo Salas y Hardy Wandersleben.

18:15 hrs - Lanzamiento de Elegías: El legado de los olvidados de MEWO Studios con Francisco K, Adriel Beltran y Philip Grom.

18:45 hrs- Lanzamiento de El Gran Guarén: Amazonas con Claudio Alvarez y Moisés Hidalgo

19:15 hrs - Premios FIC conducidos por Carlos Reyes

Sábado 10 de octubre

10:45 hrs - Comienzo de transmisiones / Saludo inicial

11:00 hrs - Panel “Mujeres entre viñetas” moderado por Elisa McCausland con Montserrat Terrones, Marcela Trujillo y Panchulei

11:45 hrs - Invitado Internacional: Mikel Janín

12:15 hrs - Heavy Metal y su conexión con Chile con R.G. Llarena

12:45 hrs- Lanzamiento de Tomás de Editorial Dogitia con Erika Pino, Fernanda Contreras, Eva Debia y Oscar Salas.

13:15 hrs - Lanzamiento de Mecha Selknam: Sorren con Fabián Todorovic, Daniel Leal y Carlos Reyes

13:45 hrs- Lanzamiento de Soy Peleador con Felipe Montecinos

14:15 hrs- Lanzamiento de los nuevos títulos de Editorial Ariete con Germán Valenzuela

14:45 hrs - Lanzamiento de Trauko #39 con Omara Arriagada, Héctor Leal y Gorlack

15:15 hrs - Panel “Héroes del cómic: Jerry Ordway”

15:45 hrs- Panel“Historietas, crisis, pandemia y el fin del mundo” con Alberto Montt

16:30 hrs- Presentación de la Revista Brígida con Marcela Trujillo, Sol Díaz e Isabel Molina.

17:15 hrs- Panel “Más que dibujantes y guionistas... socios” con JOK (Argentina), Rodolfo Santullo (Uruguay), Gonzalo Martínez (Chile) y Alfredo Rodríguez (Chile).

18:00 hrs - Adelanto de Príncipe YU con Kóte Carvajal y Jade González

18:30 hrs - Agradecimientos y cierre

Domingo 11 de octubre

10:45 hrs- Comienzo de transmisiones / Saludo inicial

11:00 hrs- “FICKIDS”: Aprende a dibujar superhéroes a la manera Marvel con Geraldo Borges

11:30 hrs - Lanzamiento de Salchi Cómic en el Mundo de los Sueños con Christian Luco y Matías Vera

12:00 hrs - Panel de Alegría y Sofía junto a Maestro Gato con Daniela Thiers y Paulina Palacios.

12:30 hrs - Lanzamiento de Perrote y la Umbra del Sol con Víctor Silva.

13:00 hrs - Presentación de Alma de brujo con Rigo Padilla

13:30 hrs- Presentación de Selk’nam: El pueblo de los espíritu y Personajes Que Cambiaron La Historia con Lukas Bravo

14:00 hrs - Lanzamiento de Tráiganme la cabeza de la Mujer Metralleta con Fabrizzio Spada y Francisco K.

14:30 hrs - Guardianes del SUR con Guido Salinas y Sebastián Castro

15:10 hrs - Lanzamiento de Catboy con Pablo Monreal

15:45 hrs - Editores latinoamericanos con Rocío Hurtecho, de Ediciones Deformes (Perú), Pablo Guerra, de Cohete Cómics (Colombia), Javier Hildebrandt, de Hotel de las Ideas (Argentina) y Genoveva Muñoz, de La Cifra (México)

16:30 hrs - Adelanto de El Último Detective parte 2 con R.G. Llarena, Geraldo Borges y Claudio Alvarez

17:15 hrs - Adelanto de Una mirada a Augusto con Francisco Ortega y el dibujante Félix Vega.

18:00 hrs - Panel “Del cómic a la tele” con Gabriel Rodríguez (Locke & Key) y Leandro Fernández (The Old Guard)

19: 00 hrs - Agradecimientos y cierre

La novena edición del FIC Santiago se realizará de manera virtual y gratuita por lo que podrás seguir todas estas actividades accediendo a www.ficstgo.cl.