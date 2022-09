FIFA 23 incluye una opción para que Fernando Palomo y Mario Kempes no te digan lo mal que estás jugando

En medio del lanzamiento de FIFA 23, que comenzó su fase inicial para todos aquellos que pre-ordenaron el videojuego, se ha dado a conocer que la compañía EA activó una nueva opción en la configuración de audio.

A pesar de que no pocos jugadores pueden argumentar que las palabras sobre un mal rendimiento o las ocasiones erradas son parte de la salsa del juego, EA implementó una opción para desactivar los comentarios críticos. Es decir, si tu primer tiempo no ha sido precisamente el mejor, los relatos de Fernando Palomo y Mario Kempes no lo recalcarán ni dirán que tienes que mejorar tu pobre performance.

La opción permite restringir los comentarios en todos los idiomas,. por lo que no es solo algo propio de los comentarios con audio latino.

Pueden encontrar la opción al final de la configuración del audio:

Aunque no existe una versión oficial, la opción posiblemente también está destinada a que los padres puedan definir que los niños pequeños no se sientan abrumados solo por escuchar que los relatores virtuales los están evaluando.