Filtran supuestas imágenes del nuevo videojuego de Crash Bandicoot

Un día después de que una entidad reguladora de Taiwán revelara algunos detalles del juego, una nueva filtración habría afectado al próximo título de la franquicia de Crash Bandicoot.

Según recoge Eurogamer, durante la tarde del viernes pasado, a través de 4chan se dieron a conocer una serie de imágenes que corresponderían al juego que se llamaría Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Las fotos no están en la mejor calidad y aparentemente serían del primer adelanto del título desarrollado por Toys for Bob (Spyro Reignited Trilogy). No obstante, las fotos anticiparían algunos antecedentes sobre el juego, como que aparentemente se podrá jugar como Crash y Coco, y que Crash Bandicoot 4: It’s About Time podría ser lanzado el 9 de octubre de este año.

Por supuesto, nada de esto está confirmado y por ahora hay que tomar con cautela estos rumores.

Puedes revisar las supuestas fotos filtradas aquí:

Si bien hasta ahora no hay nada oficial sobre el nuevo videojuego de Crash, el viernes pasado Toys for Bob tanteó que un anuncio del título podría ocurrir este lunes 22 de junio.

“Casi es la hora. ¡Más información sobre nuestro próximo juego llegará el 22 de junio!”, escribió la compañía.