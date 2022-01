Final Fantasy VII remake Parte 2 se mostrará este año de acuerdo al productor del juego

Un 31 de enero de 1997 se lanzó Final Fantasy VII, considerado como uno de los mejores juegos RPG de la historia y probablemente, el mejor de la consola PlayStation 1. De este modo, se cumplen 25 años de aniversario del lanzamiento del videojuego, a lo cual, múltiples entrevistas, comunicados y noticias han salido en torno a la segunda parte del remake de Final Fantasy VII.

Yoshinori Kitase, el director original de Final Fantasy VII de 1997 y productor de la actual versión, ha sido una de las personas que ha salido a hablar del videojuego. Kitase a dicho que tiene la intención de revelar información a lo largo del 2022, aunque dejando al aire muchas cosas. “Al respecto de la muy esperada segunda parte de Final Fantasy VII Remake... habrá más información este año, si podemos”, dijo el productor.

Hasta el momento, es prácticamente nada de lo que se sabe sobre el estado de la segunda parte de Final Fantasy VII. No obstante, el productor Tetsuya Nomura aseguró el año pasado que “el desarrollo del juego avanza sin problemas”, pero que resulta un lío compartir nueva información del juego.

Por su parte, Square Enix anunció que quiere seguir ampliando su catálogo relacionado a FInal Fantasy VII, como el battle royale Final Fantasy VII: The First Soldier o el juego para celulares Final Fantasy VII: Ever Crisis.