Finalmente la cuarta película de Rebuild of Evangelion ya tiene fecha de estreno

Han pasado ocho años desde que se estrenó Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, y finalmente el cuarto filme de esta tetralogía ya tiene fecha de estreno en Japón, el próximo 23 de enero.

Cabe recordar que esta cuarta película de 'Rebuild of Evangelion, retrasó su estreno debido al coronavirus, ya que inicialmente estaba programada para el pasado 27 de junio.

Evangelion 3.0+1.0, está siendo realizada por Studio khara, y será dirigida por Hideaki Anno. Hace unos meses desde el estudio dieron a conocer los primeros 10 minutos del filme, en el marco de la Japan Expo París.

Cabe recordar que el filme fue anunciado en 2012, tras el estreno de la tercera película, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo. En cuanto a las primeras dos, Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone y Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, estas se estrenaron en 2007 y 2009 respectivamente.

El anuncio de la fecha de estreno ocurrió con un teaser que puedes ver a continuación.