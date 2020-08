Fortnite sigue fuera de la Apple Store pero tribunal impide el bloqueo a Unreal Engine

Continúa la guerra entre Epic Games y la Apple Store, y ahora los creadores de Fortnite se han hecho con una primera victoria en tribunales, luego de que la jueza encargada del caso impidiera que Apple revocara el acceso al SDK, lo que bloquearía el trabajo en Unreal Engine.

Según la jueza, Yvonne Gonzalez Roger, Epic no rompió ninguna regla con el motor gráfico por lo que puede mantener el acceso, y según agregó “Epic Games y Apple son libres de litigar la una contra la otra, pero su disputa no debería causar daños a terceros”.

Cabe mencionar que en caso de que se bloqueara el acceso a la herramienta varios desarrolladores se verían afectados, algo que fue mencionado por Microsoft, que se alineó con Epic en este punto.

En el caso de Fortnite, el juego por el momento permanecerá fuera de la Apple Store, por romper las normas, y según mencionó la jueza al respecto, “Hasta ahora, no he escuchado nada que sugiera que ellos [Epic] no pueden simplemente revertir las cosas a cómo estaban el 3 de agosto”.

El conflicto, que llevó a que Fortnite fuera retirado de la Apple Store, comenzó cuando Epic lanzó una actualización para el juego, con la cual se evadía el pago a través de la tienda de la Apple evadiendo el 30% del dinero exigido por la compañía y quedándose con todas las ganancias.

Ahora, el próximo 28 de septiembre se realizará la audiencia del caso, que todo parece apuntar que tiene mucho camino por delante.