Fotos del set ofrecen el primer vistazo a Natalie Portman como Jane Foster en Thor: Love and Thunder

Uno de los aspectos más anticipados de Thor: Love and Thunder es el regreso de Jane Foster y es que después de no figurar durante la última película del dios del trueno, el personaje interpretado por Natalie Portman volverá para tomar nada más ni nada menos que el Mjölnir y asumir el papel de heroína que comenzó a ostentar hace algunos años en los cómics de Marvel.

La transformación de Jane Foster en Thor está lejos de ser un spoiler de la película. Después de todo, el propio director de Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, anunció con bombos y platillos esa historia durante la presentación de la cinta en la Comic-Con de San Diego 2019.

Sin embargo, lo que sí podría ser un spoiler para los más estrictos son las nuevas fotos de la película que se dieron a conocer durante esta semana a través del portal Daily Mail.

Pero no se ilusionen porque estas fotos no revelan ningún gran giro de la trama Thor: Love and Thunder y siguiendo a las imágenes que anticiparon una nueva obra asgardiana, solo muestran a Natalie Portman como Jane Foster en el mismo set que aparentemente representará al Nuevo Asgard.

En las imágenes Foster está vestida con ropa casual y es levantada en el aire con la ayuda de artefactos y personas que claramente están ahí para facilitar los futuros efectos visuales.

La filmación de esa escena se puede apreciar mejor en el siguiente video y otra tanda de fotos del set:

Obviamente sería fácil apuntar a que esto podría tener que ver con la transformación de Jane en Thor, pero sin los efectos visuales ni otras filtraciones es difícil asegurar algo con certeza.

Por otra parte, estas nuevas fotos del set de Thor: Love and Thunder también muestran Tessa Thompson como Valkyrie en una escena que aparentemente involucrará a un caballo podría ser su Pegaso.

Thor: Love and Thunder planea estrenarse en 2022.