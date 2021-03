Matt Damon y Melissa McCarthy aparecen como Loki y Hela en la obra asgardiana de Thor: Love and Thunder

Parece que Thor: Love and Thunder también tendrá una obra de teatro como Thor: Ragnarok. Siguiendo las fotos del set que anticiparon a ese posible punto de la trama, durante este martes se dieron a conocer varias imágenes del rodaje de la película que muestran a distintos actores como intérpretes asgardianos encargados de representar a las aventuras más recientes del dios del trueno y compañía.

En ese sentido, las imágenes reveladas por Daily Mail comienzan confirmando la rumoreada participación de Matt Damon en la película y muestran al actor de The Martian nuevamente como el actor asgardiano encargado de interpretar a Loki.

Por supuesto, dicho personaje ya apareció en Thor: Ragnarok y en esa película representó los eventos de Thor: The Dark World junto a un falso Thor interpretado por Luke Hemsworth y un falso Odin interpretado por Sam Neill, dos actor que también repiten sus papeles en las nuevas fotos y videos del rodaje de la cuarta película de Thor.

Esta nueva obra asgardiana aparentemente repasará los eventos de Thor: Ragnarok y como la presencia de Hela es necesaria para contar lo que sucedió en esa película, la nueva entrega dirigida por Taika Waititi habría reclutado a Melissa McCarthy para dar vida a la villana y hermana de Thor que fue interpretada por Cate Blanchett en en la tercera película del Dios del Trueno.

La inclusión de McCarthy en la nueva película de Thor es particularmente llamativa ya que en diciembre del año pasado la actriz y su esposo, Ben Falcone, compartieron un video en Instagram solicitando aparecer en Love and Thunder. Algo a lo que Taika Waititi respondió diciendo: “Esta ya es la mejor actuación de la película y aún no hemos empezado. Están dentro”.

Thor: Love and Thunder se está filmando en Australia con miras a un estreno que sigue fijado para 2022. Pese a que aún no hay muchos detalles oficiales sobre la cinta, en estos momentos está claro que contemplará el regreso de Natalie Portman como Jane Foster, Christian Bale será Gorr the God Butcher, Tessa Thompson volverá como Valkyrie y también aparecerán algunos Guardianes de la Galaxia. Todo mientras también se rumorea que la cinta podría incluir a Capitana Marvel y las cabras místicas de Thor.