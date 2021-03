Nuevas fotos del set de Thor: Love and Thunder podrían anticipar el supuesto papel de Matt Damon

Thor: Love and Thunder continúa desarrollando sus filmaciones en Australia y aunque durante los últimos días no han surgido nuevas fotos de los protagonistas de la película recientemente se revelaron algunas imágenes que podrían anticipar al supuesto papel de Matt Damon.

Como recordarán, Damon apareció en Thor: Ragnarok como un actor asgardiano que tenía la misión de interpretar a Loki en la obra que el propio dios del engaño había montado para ensalzar su figura después de los eventos de Thor: The Dark World.

En ese sentido, si bien la participación de Damon en Thor: Love and Thunder todavía no está confirmada y permanece en el terreno de los rumores, las nuevas fotos del set de la próxima película de Thor anticipan que la cinta dirigida por Taika Waititi podría incluir otra escena con el teatro asgardiano y por ende el personaje del actor de The Martian podría aparecer en ese contexto.

Pero mientras todavía no hay fotos que confirmen el supuesto papel de Matt Damon en la nueva película de Thor, desde Daily Mail sostienen que Damon ha viajado junto a Chris Hemsworth en varias ocasiones desde el hogar del actor de Thor hasta el sitio de las filmaciones.

Thor: Love and Thunder planea estrenarse en 2022.