Matt Damon también sería parte de Thor: Love and Thunder

Parece que los integrantes de los Guardianes de la Galaxia no serán las únicas caras conocidas de otras entregas de Marvel Studios que aparecerán en Thor: Love and Thunder.

Si bien aún no hay nada confirmado, durante este fin de semana un par de reportes aseguraron que Matt Damon volvería al MCU en el marco de la cuarta película de Thor.

Por supuesto, hasta la fecha Damon no ha tenido un rol importante en las películas de Marvel Studios y solo marcó presencia en el universo cohesionado como un actor que interpretó a Loki en la obra que el mismo dios del engaño presentó en su honor al inicio de Thor: Ragnarok.

En ese sentido, por ahora es todo un misterio si este supuesto rol de Damon en Thor: Love and Thunder implicaría el regreso de ese personaje o contemplaría otro tipo de participación del actor en la franquicia del dios del trueno.

Así, por ahora lo único que está claro es que Damon llegó a Australia junto a su familia y actualmente se está preparando para realizar la cuarentena respectiva por el coronavirus.

“Estoy muy emocionado de que mi familia y yo podamos llamar hogar a Australia durante los próximos meses”, señaló Damon sobre su estadía en Australia al portal Daily Mail. “Los equipos de filmación australianos son reconocidos mundialmente por su profesionalismo y es un placer trabajar con ellos, por lo que los 14 días de cuarentena valdrán la pena”.

Thor: Love and Thunder será dirigida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok) y contará nuevamente con Chris Hemsworth en el rol titular además de Natalie Portman como Jane Foster, Tessa Thompson com Valkyrie, y Christian Bale como Gorr the God Butcher, entre otros.