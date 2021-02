Prepárense para ver hasta las cabras místicas del Dios del Trueno en Thor: Love And Thunder

Parece que los tiburones espaciales no serán los únicos animales extravagantes que aparecerán durante Thor: Love And Thunder.

Siguiendo la publicación de varias fotos del set de la película a comienzos de esta semana, se hizo evidente que en las filmaciones de las nuevas aventuras de Thor había una gran cabra.

Así, aunque desde Marvel Studios no se han pronunciado al respecto, los fanáticos rápidamente comenzaron a especular que Toothgnasher y Toothgrinder podrían hacer su debut en el MCU.

Si no están familiarizados con Toothgnasher y Toothgrinder cabe señalar que esos son los nombres de las cabras místicas que Thor tiene en los cómics de Marvel.

Como muchos elementos de los cómics de Thor, Toothgnasher y Toothgrinder están inspirados en la mitología nórdica y cuando el equipo creativo encabezado por Steve Englehart y John Buscema los presentó en Thor Annual #5 (1976) se estableció que, pese a que el Dios del Trueno es capaz de volar por su cuenta, el propósito de este dúo de animales era tirar del carruaje del hijo de Odín.

De ahí en más, estas peculiares cabras continuaron apareciendo en varios cómics de Thor donde, por ejemplo, se reveló que eran capaces de recorrer los Diez Reinos a una gran velocidad.

Pero aunque recientemente estos animales fueron parte de War of The Realms, quizás su aparición más llamativa para los efectos de Thor: Love And Thunder en las publicaciones recientes de Marvel Comics fue en 2014.

Después de todo, durante ese año una de las cabras apareció en el cómic que mostró por primera vez a Jane Foster como Thor. Y, como bien sabrán, Natalie Portman volverá como Jane Foster en Thor 4 para asumir el papel de la Diosa del Trueno.

Thor: Love And Thunder actualmente se está filmando en Australia y, además de contar con Chris Hemsworth como un Thor que recuperó su figura después de Avengers: Endgame, también mostrará a Natalie Portman como Jane Foster, Tessa Thompson como Valkyrie, Christian Bale como Gorr the God Butcher, Jamie Alexander como Lady Sif, Chris Pratt como Star-Lord y Karen Gillan como Nebula entre otros.

En estos momentos el estreno de Thor: Love And Thunder está fijado para 2022.