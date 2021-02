No esperen que los Guardianes de la Galaxia tengan un gran rol en “Thor: Love and Thunder”

Al final de Avengers: Endgame, el Dios del Trueno decidió dejar su trono, emprender vuelo y dirigirse al espacio exterior uniéndose a Los Guardianes de la Galaxia.

Sin embargo, dicha unión no será uno de los focos de Thor: Love and Thunder, la próxima película del héroe interpretado por Chris Hemsworth. De hecho, todo apunta a que no hay que esperar muchas escenas con Star-Lord y compañía.

Con las filmaciones de “Thor 4″ en pleno proceso durante las últimas semanas en Australia, diversos reportes han dado cuenta de que los actores que interpretan a “los Guardianes” abandonaron el país, retornando rápidamente a sus respectivos hogares. Es decir, la extensión de sus trabajos no fue precisamente la mayor.

Karen Gillan y Pom Klementieff, quienes interpretan a Nebula y Mantis, ya han subido imágenes a sus historias de Instagram sugiriendo que abandonaron Australia. Lo mismo sucede con Dave Bautista (Drax), quien expresó que ha sufrido los efectos del jet lag tras retornar, mientras que Chris Pratt (Star-Lord) ya estaría junto a su esposa en la ciudad de Los Angeles. Todo eso daría cuenta de una participación más acotado de lo que algunos podrían esperar.

Tengan en consideración que la tercera película de Los Guardianes de la Galaxia originalmente estaba siendo concebida como la primera película de Marvel Studios tras Avengers: Endgame, pero los problemas que se generaron en torno a James Gunn, con todo y un despido en el camino, postergaron a su realización.

En esa línea, el propio Gunn, quien fue recontratado mientras realizaba The Suicide Squad para Warner Bros, recalcó que colaboró con Taika Waiti durante las primeras etapas de la escritura de Thor: Love and Thunder, tanto para definir donde estarían los personajes y hacia dónde irían en “Guardianes 3″. Y claro, parte importante de eso último tendrá relación con lo que sucedió con Gamora, quien no fue parte de las filmaciones de la nueva película de Thor.