Un rumor dice que Capitana Marvel también aparecería en Thor: Love and Thunder

Tiempo atrás se reportó que Thor: Love and Thunder sería prácticamente otra película de los Vengadores debido a la cantidad de personajes que tendría en juego en su historia. Si bien hasta ahora solo ha confirmado que además de los personajes de la saga del dios del trueno esta cinta también contará con los Guardianes de la Galaxia, un nuevo rumor sostiene que otro personaje de Marvel Studios podría aparecer en aquella cinta.

Concretamente, de acuerdo al portal Crazy Days & Nights, Capitana Marvel también sería parte de Thor: Love and Thunder. Por supuesto, Carol Danvers y Thor Odinson se conocieron en Avengers: Endgame por lo que no sería extraño que ambos personajes volvieran a figurar juntos en Thor 4. No obstante, esta información está lejos de estar confirmada y solo es un rumor que sostiene que Brie Larson supuestamente estaría grabando escenas en secreto para la película.

En ese sentido, en estos minutos no hay más detalles sobre el supuesto rol de Capitana Marvel en Thor: Love and Thunder y mientras se desconoce la trama de la película solo se puede especular al respecto.

Thor: Love and Thunder será dirigida por Taika Waiti (Thor: Ragnarok) y todavía pretende estrenarse en 2022.