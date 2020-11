Thor: Love and Thunder sería como Avengers 5

Parece que Chris Pratt no será el único actor de otras franquicias de Marvel Studios que aparecerá en Thor: Love and Thunder, y es que si bien aún no hay más anuncios concretos sobre el elenco de la película, un nuevo reporte apunta a que las próximas aventuras del dios del trueno podrían contar con más caras conocidas del MCU.

En un artículo sobre los planes para las filmaciones de Black Panther 2, The Hollywood Reporter señaló que Thor: Love and Thunder quiere comenzar su rodaje en Australia el próximo mes de enero y para ello la cinta dirigida por Taika Waititi contará con un numeroso elenco que una fuente de ese portal comparó con “una sensación de Avengers 5”.

Es decir, la próxima película de Thor podría seguir la línea de lo que fue Capitán América: Civil War en el sentido de que aquella cinta completó la trilogía del Cap, pero también incluyó a varios personajes del MCU.

Pero por ahora, aparte de los personajes que pertenecen a la franquicia de Thor, el único nombre confirmado para Thor: Love and Thunder es Chris Pratt como Star Lord. Aunque claro, previamente se había tanteado que otros integrantes de los Guardianes de la Galaxia podrían aparecer en la secuela de Thor: Ragnarok.

Thor: Love And Thunder planea estrenarse en febrero de 2022.