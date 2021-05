Fotos del set podrían anticipar un posible salto en el tiempo en la tercera temporada de The Boys

The Boys continúa avanzando en el rodaje para su tercera temporada y aunque aún no hay muchos detalles respecto a qué abordará la trama del próximo ciclo de la serie, recientemente surgieron varias fotos del set que adelantan que los próximos episodios podrían incluir un salto en el tiempo.

Concretamente, durante el fin de semana recién pasado, varios usuarios de Twitter compartieron fotos del rodaje para la tercera temporada de The Boys. Y, además de revelar imágenes de Karl Urban y Jack Quaid como Butcher y Hughie, también dieron a conocer imágenes de la decoración del set.

Así, si se fijan en los carteles, no solo podrán ver a la memoria de The Deep, sino que también podrán identificar una propaganda electoral de Ted Cruz para el año 2024.

Como se reveló en el contexto del funeral de Translucent, la segunda temporada de The Boys se desarrolló en 2020. En ese sentido, aunque aún no hay nada confirmado, la presencia del cartel podría apuntar a que la trama del nuevo ciclo avanzará varios años para instalarse en el marco de una carrera presidencial para 2024.

No obstante, nada de eso está asegurado y hasta ahora la producción de The Boys solo ha compartido una foto de otro cartel del set: la gigantesca hamburguesa de la torre de The Seven.

La tercera temporada de The Boys aún no tiene una fecha de estreno y hasta ahora no ha revelado ningún adelanto oficial. Sin embargo, días atrás el propio Jensen Ackles anticipó que el primer vistazo oficial a su versión de Solider Boy llegará “pronto”.