Free Guy, la nueva película de Ryan Reynolds, ya no se estrenará en diciembre de este año

La broma que formó parte de uno de los adelantos más recientes de Free Guy se convirtió en realidad ya que la nueva película protagonizada por Ryan Reynolds finalmente no podrá estrenarse en diciembre de este año.

De acuerdo a Deadline, ante la contingencia provocada por la pandemia de COVID-19, Disney finalmente optó por sacar de su calendario de estrenos a Free Guy.

Free Guy pretendía estrenarse este 11 de diciembre en Estados Unidos para invitar a los espectadores a un mundo donde Reynolds interpreta al personaje de un videojuego que quiere cambiar su vida. Sin embargo, Disney optó por aplazar esa propuesta.

Así, mientras aún no hay una fecha clara para el nuevo estreno de Free Guy, Disney también sacó de su calendario de estrenos a Death on the Nile, otra cinta de 20th Century Studios que pretendía estrenarse el 18 de diciembre.

Por lo tanto, a raíz de la decisión de Disney, el único gran estreno que queda pendiente para este año en Wonder Woman 1984. No obstante, como recientemente Warner Bros. señaló que aún no tenía un plan definitivo para la nueva película de la amazona, todo apunta a que tarde o temprano esa cinta también podría abandonar su estreno planificado para el 25 de diciembre.