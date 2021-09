Aunque las recaudaciones siguen bajas, al menos Free Guy ya superó los $300 millones de dólares

Desde que comenzó la pandemia, las cifras de recaudación han sido escuálidas. Inclusive las producciones que más dinero han recaudado, solo logran números que habrían sido considerado como fracasos en tiempos pre-pandémicos.

Sin embargo los tiempos cambiaron, ninguna película puede siquiera soñar con superar los mil millones de dólares y el listado de lo más visto en 2021 sigue estancado en producciones que con suerte recuperan la inversión.

En ese escenario, ahora Free Guy, la nueva película protagonizada por Ryan Reynolds, logró superar la marca de los $300 millones de dólares recaudados alrededor del mundo. Solo cuatro películas adicionales realizadas por Hollywood lo han logrado durante este año a la fecha.

El siguiente es el ranking actual:

Hi, Mom - $822,009,764 F9: The Fast Saga - $716,556,725 Detective Chinatown 3 - $686,257,563 Godzilla vs. Kong - $467,863,133 Black Widow - $377,873,114 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - $305,140,055 Free Guy - $302,062,465

Dos de las siete películas son producciones chinas, incluida el primer lugar. En tanto, F8, Shang-Chi y Free Guy no tuvieron estrenos en plataformas de streaming, por lo que se puede especular que las cifras de Godzilla vs Kong y de Black Widow podrían haber sido bastante más altas que el resultado final. Y obviamente lo último se relaciona con la demanda de Scarlett Johansson en contra de Disney.

Es de esperar que No Time To Die, Dune, Eternals, Spider-Man: No Way Home y The Matrix Resurrections logren al menos superar la barrera de los $300 millones, por lo que la lista final de lo más visto del año podría cambiar de forma significativa.