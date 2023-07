“Fue satisfactorio”: Nicolas Cage abordó su cameo como Superman en The Flash

En una entrevista con USA Today para promocionar su nueva película, titulada ‘Sympathy for the Devil’, el actor Nicolas Cage se refirió a su breve aparición digital como Superman en The Flash, la más reciente película del Universo DC, la cual se inspiró en la visión inédita de Tim Burton para el hombre de acero.

Aunque su aparición fue breve, Cage expresó su satisfacción al ver finalmente plasmado en pantalla el aspecto del personaje que estaba destinado a interpretar en “Superman Lives”, un proyecto que nunca llegó a realizarse debido a problemas de reescritura y presupuesto.

“Bueno, me alegro de no haber parpadeado”, dijo Cage. “Para mí, fue la sensación de estar actualizado. Incluso ese aspecto de ese personaje en particular, finalmente verlo en la pantalla, fue satisfactorio. Pero como dije, es algo rápido”, agregó-

Pero a pesar de que “Superman Lives” nunca llegó a concretarse, y con suerte existen fotos en la red de Cage con el traje, el actor sugirió que su interpretación en otra película de los años noventas, “City of Angels”, es cercana a sobre habría dado vida a la dualidad del personaje de Clark Kent y a Kal-El.

“Se suponía que (interpretaría) a Clark Kent después de eso (en “Superman Lives”) y ya estaba desarrollando esta cosa distinta alienígena interpretando a este ángel. Ese es un ejemplo perfecto de la tonalidad que habrías obtenido para Kal-El y para Clark Kent: Clark hubiera sido un poco más divertido pero Kal-El (tenía) la sensibilidad y la bondad y la vulnerabilidad y todos esos sentimientos. que eran un poco angelicales y también aterradores”, remarcó el actor.

La historia de la caída de la película de Tim Burton fue abordada por el documental The Death of “Superman Lives”: What Happened?, el cual no está disponible en streaming.