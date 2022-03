Ministro japonés le regala un peluche de Squirtle a Gabriel Boric

Este viernes se llevará a cabo el cambio de mando en Chile, por lo cual diversas autoridades de todo el mundo se encuentran en el país.

Entre estos está el Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Kiyoshi Odawara, quien se reunió durante este jueves con el presidente electo, Gabriel Boric, y le entregó un particular regalo, un peluche de Squirtle, el recordado Pokémon inicial de agua. Además, la autoridad japonesa también le regaló una pokebola.

Aunque puede parecer un simple regalo, la verdad es que esto tiene su trasfondo. En medio de la campaña para las elecciones presidenciales, en septiembre de 2021, el en ese entonces candidato fue consultado a través de Twitter sobre cuál era su Pokémon favorito, siendo la respuesta bastante clara: “Squirtle siempre”.

Estas no han sido las únicas palabras del ahora presidente electo sobre la franquicia, y es que en el pasado también dio a conocer que había jugado Pokémon Go, especificando que no logró capturar a Pikachu, y que su área de expertise era Pokémon Yellow, uno de los primeros juegos de la saga, que se lanzó originalmente en 1998 para Game Boy.

Gabriel Boric, quien responde varias de las preguntas que le realizan por Twitter, también se ha referido a otros elementos del mundo ‘geek’ y en una ocasión mencionó que entre sus videojuegos favoritos se encuentran Age of Empires, y GTA.

Incluso ha realizado comentarios sobre algunas series de anime, mencionando cosas como que “era más de Tom Misaki que Oliver Atom”, en relación a la recordada Super Campeones, o que su personaje favorito de Dragon Ball está entre Gohan creciendo o Piccolo cuando deja de ser malo.

