Las preferencias gamer y otaku de Gabriel Boric

La victoria de Gabriel Boric en la reciente segunda vuelta de la elección presidencial en Chile ha dado pie a que varios de sus antiguos mensajes fuesen reflotados en Twitter.

En esa línea, obviamente existen mensajes de carácter político que han salido a colación, pero también se han retuiteado y favoriteado aquellos que reflejan sus intereses en el ámbito de la cultura pop. Los mismos que son como una señal que da cuenta de que el presidente más joven de la historia tiene un acervo cultural muy diferente al que habitualmente ha caracterizado a los mandatarios del país post-dictadura.

Y aunque su fanatismo por la banda de rock Tool es algo que se ha hecho notar, dos temáticas particulares han llamado la atención en redes sociales: los tweets que reflejan las preferencias del presidente más joven de la historia de Chile en los ámbitos de los videojuegos y el anime.

Pokémon, GTA y Age of Empires

A través de publicaciones realizadas por el propio Boric, ha quedado claro que el presidente electo no solo ha jugado múltiples videojuegos, sino que también tiene una particular afinidad por la franquicia de Pokémon. La misma que ha sido todo un éxito en las consolas de Nintendo y durante los últimos años dio el salto a los smartphones.

En ese sentido, en septiembre pasado reveló que jugó Pokémon Go, pero no pudo capturar a Pikachu. En tanto, en medio del alboroto causado por el videojuego en las calles, Boric no dejó pasar los mensajes de aquellos que criticaban a las personas que disfrutaban el videojuego. “Que profundamente desagradables y amargos quienes salen a despotricar contra l@s jugadores de Pokémon”, expresó.

Además dejó en claro que ha disfrutado de los videojuegos clásicos de la saga, a través de emuladores, e inclusive tiene una particular afinidad por un videojuego que salió a la venta para la consola portátil Gameboy en 1998. “Mi expertise en todo caso era el Pokémon Yellow en diskette”, dijo Boric.

Además, consultado por el Pokémon que elegía como su compañero inicial, el presidente electo tuvo una respuesta clara: “Squirtle siempre”, escribió.

Pero más allá de esos mensajes relacionados a Pokémon, Gabriel Boric también dejó en claro en el pasado su preferencia por otros videojuegos.

Poco después de ganar en las elecciones parlamentarias de 2013, y a propósito de una conversación sobre un elemento de la serie House of Cards (Ya que se veía a Frank Underwood jugando videojuegos de disparos), el exdirigente estudiantil dejó en claro su fanatismo por la saga GTA y Age of Empires.

Anime noventero

Como alguien que nació en 1986, inevitablemente la niñez de Gabriel Boric estuvo marcada por la explosión del anime en Chile.

A partir de los noventas, y tras el puñado de series de animación japonesa que se abrieron paso en la televisión abierta a través de programas infantiles como Pipiripao (Desde Candy al Festival de los Robots), comenzaron a irrumpir series de televisión que se convirtieron en todo un éxito y al día de hoy siguen siendo muy recordadas.

Y dos de las más populares, Los Supercampeones y Dragon Ball, han dado pie a que el presidente electo revelase sus aficiones sobre esas series animadas.

De partida, un mensaje del convencional Jorge Baradit planteó el pasado lunes que: “la sensación de que hay alguien cercano a ti en La Moneda, con el que comparte visiones profundas, pero también el gusto por NIN o 31 minutos. Que sabe de qué hablas cuando dices que corre más que Oliver Atom y esas tonteras, es un placer intransferible”.

Ante ese mensaje, Gabril Boric dejó en claro que tenía a un preferido entre los integrantes de “la dupla dorada” del Niupi. “Yo era más Tom Misaki que Oliver Atom”, escribió en Twitter.

Finalmente, tras ganar la primera, el presidente electo también abordó en julio pasado sus preferencias sobre los personajes de Dragon Ball. “Tengo serias dudas entre Gohan creciendo y Piccolo cuando deja de ser enemigo”, dijo a la hora de elegir a un personaje favorito. “Confieso que durante algún tiempo tuve un crush con Bulma”, agregó.