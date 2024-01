Game of Thrones tendría tres spinoffs animados en camino dice George R.R. Martin

No es desconocido para nadie que HBO busca seguir expandiendo el mundo de Game of Thrones y ahora George R.R. Martin ha dado a conocer que tres spinoffs animados podrían sumarse al universo de Westeros.

A través de una publicación en su blog es que el autor de los libros señaló que varias series de televisión estaban en camino. En medio de sus palabras es que este se refirió a las producciones animadas tras señalar lo mucho que le gustó Blue Eye Samurai de Netflix.

“Da la casualidad de que HBO y yo tenemos nuestros propios proyectos animados, ambientados en el mundo de Canción de hielo y fuego”, apuntó.

De acuerdo a lo que explicó “ninguno de ellos ha recibido luz verde todavía, pero creo que nos estamos acercando a dar el siguiente paso con un par de ellos”.

“Cuando comenzó esta última ronda de desarrollo hace unos años, teníamos cuatro ideas para programas animados, con grandes talentos adjuntos. A su debido tiempo siguieron salas de escritores y cumbres, esquemas y guiones... pero, por desgracia, dos de los proyectos originales fueron archivados posteriormente”.

Es así como el autor finalmente apunta a que dos de los proyectos aún continúan su camino, mientras que otro proyecto que sería live-action pasó a ser animado, la precuela de House of the Dragon, Nine Voyages.