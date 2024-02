Gareth Edwards ya negocia para dirigir la próxima Jurassic World

A raíz del éxito económico que logró el renacimiento digital de los dinosaurios con las películas de Jurassic World, en Universal Pictures no bajarán los brazos y seguirán explotando la franquicia que inició de la mano de Steven Spielberg durante la década de los noventes.

De ahí que no sorprende que el mes pasado se reveló la realización de una nueva película que será escrita por David Koepp (Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park, Carlito’s Way, Mission: Impossible y Spider-Man, entre muchas otras). Poco después, se dio a conocer que David Leitch (Deadpool 2) estaba en conversaciones para dirigir, pero aquella idea rápidamente no prosperó.

Ahora un nuevo reporte de The Wrap indica que el director Gareth Edwards está negociando para tomar las riendas, aunque por ahora es algo que esté casi finiquitado.

Edwards es conocido por comandar películas como Godzilla, la reciente The Creator y, por sobre todas las cosas, Rogue One, aunque aquella última película sufrió problemas para concluir y Edwards fue removido durante las refilmaciones que cambiaron el final.

La nueva película de Jurassic World llegará a los cines en 2025 y de su historia no se sabe absolutamente nada.