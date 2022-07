George R.R. Martin aseguró que no tendrá un cameo en House of Dragon hasta que termine de escribir Vientos de Invierno

George R.R. Martin no aparecerá en la primera temporada de House of Dragon y, si la serie es renovada para una segunda temporada, es poco probable que el autor de Canción de Hielo y Fuego tenga un cameo allí.

¿La razón? Martin no tiene miedo de pararse frente a las cámaras, pero durante el panel de House of Dragon en la Comic-Con de San Diego 2022 señaló que cualquier potencial papel para él en la serie tendrá que esperar hasta que termine Vientos de Invierno, el siguiente libro de la saga literaria que inspiró a esa serie y Game of Thrones.

“No lo sé”, dijo Martin al ser consultado sobre las opciones de ver un cameo suyo en la nueva serie enmarcada en Westeros. “Durante los últimos dos años, desde que llegó COVID, apenas he salido de mi casa. Además, es posible que no lo sepan, pero está este libro que estoy escribiendo y está un poco atrasado. Así que no estaré haciendo algo de actuación hasta que termine y entregue ese libro y si el show sigue en marcha, entonces tal vez”.

Como en varias oportunidades Martin ha dicho que está aburrido de las presiones y críticas por la tardanza de Vientos de Invierno (Winds of Winter) no haremos bromas ni referencias al hecho de que es posible que House of Dragon termine antes de que el autor complete los libros.

Pero, durante el mismo panel Martin explicó que en el piloto original de Game of Thrones (aquel capítulo que nunca se emitió) tenía un cameo como una cabeza decapitada, pero como el episodio se desechó su cameo también pasó al olvido.

“¿Quién sabe? Tal vez aún pueda volver como una cabeza cortada”, indicó el autor.

En el panel de House of Dragon en la Comic-Con de San Diego 2022 no se reveló ningún avance nuevo para la serie, pero mientras Martin aseguró que estaría bastante satisfecho con cómo ha resultado el programa hasta ahora, el productor Ryan J. Condal explicó que se mostrarán 17 dragones, cada uno de ellos con personalidades distintivas.

House of Dragon se estrenará el 21 de agosto mediante HBO Max y, aunque el streaming aún no da una luz verde oficial, sus responsables ya tendrían planes para un segundo ciclo.