George R.R. Martin cree que Game of Thrones necesitaba al menos 10 temporadas

Sumen a George R.R. Martin a la lista de personas que sienten que el final de Game of Thrones fue precipitado. Si bien la adaptación de Canción de Hielo y Fuego consiguió extenderse más allá de los libros que el autor ha publicado hasta la fecha, recientemente Martin reiteró que a su juicio la producción comandada por David Benioff y D.B. Weiss necesitaba más temporadas.

“Decía que debían ser al menos 10 temporadas y tal vez 12 o 13. Perdí eso”, señaló Martin a The Wall Street Journal. “No contribuí a las últimas temporadas excepto, ya sabes, inventar el mundo, la historia y todos los personajes. Creo que tengo más influencia ahora (en House of the Dragon) que en el programa original”.

Previamente Martin ya había remarcado que su participación en el aspecto creativo de Game of Thrones fue disminuyendo con el correr de las temporadas, por lo que The Wall Street Journal sostiene que el papel del autor en el desarrollo de House of the Dragon sería clave para potenciar a la franquicia de Westeros tras el divisivo final de la serie que se emitió entre 2011 y 2019.

Después de todo, Martin escogió personalmente al guionista Ryan Condal para comandar este proyecto y convenció al director Miguel Sapochnik de regresar al mundo de Westeros tras Game of Thrones para comandar los episodios del spin-off enfocado en la Casa Targaryen. Todo además de pedir que se concretaran ciertos cambios respecto a la serie que impulsó la popularidad de sus novelas.

Si bien House of the Dragon es el primer spin-off de Game of Thrones que consigue estrenarse, está lejos de ser el único proyecto de esta franquicia en desarrollo y, aparte de apuestas como Tales of Dunk & Egg, se está trabajando en una serie de Jon Snow.

“¿Cuántos programas saldrán al aire? No lo sé, pero espero que la respuesta sea varios, y tendremos algo parecido al modelo de Marvel o Star Wars para cuando todo esté resuelto”, señaló Martin.