George R.R. Martin entregó una nueva actualización sobre el progreso de Vientos de Invierno: “He terminado unas tres cuartas partes”

Un par de meses atrás George R.R. Martin aseguró que estaba aburrido de que le preguntaran por el progreso de Vientos de Invierno, el sexto libro de la saga principal de Canción de Hielo y Fuego. Pero aunque en ese minuto parecía que el autor estaba dispuesto a esquivar cualquier comentario al respecto, recientemente el propio Martin entregó una nueva actualización sobre el progreso del esperado texto.

En una reciente presentación para Penguin Random House (vía Gizmodo), Martin abordó el desarrollo de Vientos de Invierno y aseguró que le faltaría menos de la mitad del trabajo necesario para complementar el que dice será el libro más extenso de la saga principal de Westeros hasta ahora.

“Es un libro muy, muy grande, lo he dicho antes. Es un libro desafiante. Probablemente será un libro más grande que cualquiera de los volúmenes anteriores de la serie. Danza de dragones y Tormenta de espadas son los dos libros más grandes de la serie, ambos tenían alrededor de 1500 páginas manuscritas. Creo que este va a ser más largo que eso para cuando termine con él, y creo que he terminado unas tres cuartas partes del camino, ¿quizás? Pero eso no está listo al 100 por ciento, así que tengo que seguir trabajando en ello”, señaló Martin.

Pero no crean que toda la incertidumbre respecto a Vientos de Invierno será resuelta una vez que Martin termine el libro porque en la misma conversación el autor planteó que hay todo un factor editorial que debe resolverse antes de que podamos leer aquella entrega.

“Y, por supuesto, luego está el tema de mis amigos de Random House, cuando entregue este monstruoso libro que será tan grande como un dragón”, dijo Martin. “¿Van a intentar que lo parta en dos? Nos enteraremos de eso, pero primero tengo que terminarlo, tengo que terminarlo todo”.

Vientos de Invierno aún no tiene una fecha de publicación, pero solo queda esperar que llegue antes del final de House of the Dragon para que Martin pueda tener un cameo en esa serie.