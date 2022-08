George R.R. Martin reiteró que está aburrido de la presión para terminar Vientos de Invierno: “Estará listo cuando esté listo”

Ya han pasado más de 10 años desde que George R.R. Martin publicó Danza de Dragones, sin embargo, el escritor todavía no está listo para lanzar la siguiente entrega de Canción de Hielo y Fuego: Vientos de Invierno.

Aunque Martin reiteró que durante los últimos años ha avanzando bastante en el libro por cortesía de los confinamientos por el coronavirus, en una reciente entrevista con Vanity Fair el autor también remarcó que está aburrido de que los fanáticos lo presionen para finalizar el texto que junto a Sueño de primavera cerrará la popular saga literaria que inspiró a Game of Thrones y House of the Dragon.

“Curiosamente, aunque odio tener al COVID aquí, los dos años de aislamiento forzado me permitieron escribir mucho más, porque estaba haciendo muchos menos viajes y apariciones públicas y discursos y todo eso”, dijo Martin. “Estoy progresando, pero he renunciado a cualquier esperanza de predecir el final. Cada vez que lo hago, no lo logro y todos se enojan conmigo, y no tiene sentido. Estará listo cuando esté listo”.

Después de su participación en la Comic-Con de San Diego 2022, Martin se contagió de coronavirus por lo que ahora no dudó en expresar su molestia sobre las especulaciones respecto a qué sucederá con sus libros ante su posible muerte.

“Con suerte, el COVID no me matará, por lo que no tendremos ese problema. Lo encuentro un poco espeluznante, la gente especula en línea sobre lo que va a pasar con el resto de los libros cuando yo muera. No me gusta especular sobre eso. No me siento cerca de morir”, sentenció el autor.