George R.R. Martin no quería hacer una serie de Dunk & Egg hasta finalizar los libros

Pese a que hasta la fecha ninguno de los proyectos ha sido estrenado, HBO lleva varios años trabajando en nuevas series ambientadas en Westeros para aprovechar la popularidad de Game of Thrones.

En ese contexto, durante esta semana se reportó que el canal estaba trabajando en un nuevo proyecto que pretende llevar a la pantalla chica a las narraciones Tales of Dunk and Egg, aquellos relatos escritos por Martin que están ambientados varios años antes de los eventos de Canción de Hielo y Fuego.

Pero aunque la existencia de este proyecto probablemente intrigó a algunos fanáticos, también provocó que reflotara una antigua publicación de George R.R. Martin.

En 2017, cuando se reveló que HBO estaba desarrollando varios proyectos con el fin de expandir el universo basado en sus novelas, Martin realizó una publicación en su blog y entre sus precisiones sobre el desarrollo de estas potenciales series planteó que aquellas propuestas no incluirían una adaptación de los relatos Tales of Dunk and Egg. Todo porque pretendía finalizar los libros antes de que existiera una serie para evitar que pasara lo mismo que sucedió con Game of Thrones.

“No vamos a hacer Dunk & Egg. Con el tiempo, claro, me encantaría, y también a muchos de ustedes. Pero hasta la fecha solo he escrito y publicado tres novelas y hay al menos siete, ocho o diez más que quiero escribir. Todos sabemos lo lento que soy y lo rápido que puede moverse un programa de televisión”, escribió Martin en ese entonces. “No quiero repetir lo que sucedió con Game of Thrones en sí, donde el programa se adelanta a los libros. Cuando llegue el día en que termine de contar todos mis cuentos de Dunk & Egg, haremos un programa de televisión sobre ellos ... pero ese día aún está muy lejos”.

Evidentemente Martin todavía no termina de publicar las historias de Tales of Dunk and Egg. De hecho, el escritor todavía no tiene listos a los últimos libros de Canción de Hielo y Fuego: Vientos de Invierno y Sueño de primavera.

En ese sentido, el anuncio del desarrollo de una serie de Dunk & Egg da entender que Martin habría cambiado de parecer sobre el tiempo para el desarrollo de la serie o simplemente no tendría planes para realizar más relatos en esa línea en el corto plazo, por lo que tendremos que esperar para averiguar por qué el autor dio este giro y cómo podría afectar eso al futuro de sus libros.