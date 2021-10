Google se defendió de una orden antimonopolio diciendo que “Google” es lo más buscado en Bing

Bing está en la base del argumento de Google para zanjar la investigación antimonopolio que la Unión Europea está desarrollando sobre sus operaciones.

Durante esta semana Google le pidió a los jueces de la Unión Europea que revoquen la multa por $5 mil millones dólares y la orden antimonopolio que pesan en su contra debido al argumento de que la compañía habría impulsado injustamente a su motor de búsqueda mediante los dispositivos Android.

En ese sentido, según reporta Bloomberg, Google sostuvo su defensa argumentando que las personas simplemente les gustaría su motor de búsqueda y eso quedaría demostrado porque “Google” sería el término más buscado en Bing, la plataforma rival de Microsoft.

“Hemos presentado pruebas que muestran que la consulta de búsqueda más común en Bing es, por mucho, Google”, declaró Alfonso Lamadrid, abogado Alphabet (la compañía matriz de Google) ante el Tribunal General de la Unión Europea. “La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo”.

“La cuota de mercado de Google en la búsqueda general es coherente con las encuestas a consumidores que muestran que el 95% de los usuarios prefieren Google a los motores de búsqueda rivales”, agregó.

Por supuesto, las cifras de una compañía sobre sus propios productos siempre dan espacio a dudas, sobre todo cuando se trata de demandas y ordenes judiciales. En ese sentido, cabe señalar que de acuerdo a las estadísticas de la firma Ahrefs, “Google” efectivamente sería el término más buscado en Bing a nivel mundial. No obstante, esos son datos de terceros y al ser consultados por portales como The Verge desde Microsoft no quisieron entregar cifras oficiales.

Así, lo más llamativo de este argumento probablemente será el efecto que tenga o no en la determinación final de la Unión Europea sobre las prácticas de Google.