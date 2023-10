Gotham Knights, Disco Elysium: The Final Cut y Dead Island Definitive Edition se suman a PlayStation Plus Extra y Deluxe

Durante la jornada de este miércoles desde PlayStation anunciaron una nueva tanda de títulos que su sumarán al catálogo disponible para los usuarios de PS Plus Extra y Deluxe durante el mes de octubre.

Los juegos que se suman, son encabezados por Gotham Knights, Disco Elysium y Dead Island Definitive Edition.

A este catálogo se suma: Alien: Isolation, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, Outlast 2, Elite Dangerous, FAR: Changing Tides, Gungrave G.O.R.E., Eldest Souls y Röki.

Mientras que a los Clásicos de PlayStation Premium llegarán: Tekken 6, Soulcalibur: Broken Destiny, Ape Escape Academy y IQ Final.

Por otro lado, los juegos que abandonan el servicio de suscripción de PS Extra y Deluxe son The Quarry, Far Cry 5, The Medium, DENSHA DE GO!! HASHIROUYAMANOTESEN, Inside, Limbo, Far Cry 4, The Crew, Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Clouds & Sheep 2, Astebreed, TorqueL, GAL GUNVOLT BURST, Neverending Nightmares, Goosebumps: The Game, entre otros. Recuerda revisar el listado en tu consola.

Los diferentes juegos estarán disponibles a partir del martes 17 de octubre.