GRIS+ ya llegó a Apple Arcade

La plataforma Apple Arcade informó que ya cuentan con GRIS+, el elogiado videojuego independiente que sumará a su colección App Store Greats. Esta última pone a disposición de los suscriptores del servicios a algunos de los mejores juegos premium de la tienda.

Presentado por la compañía Devolver Digital, y desarrollado por el estudio independiente español Nomada Studio, Gris+ invita a seguir la aventura de Gris, una joven esperanzada que se enfrenta a una experiencia dolorosa en su vida.

“A medida que se desarrolla su historia, comienza a ver su mundo de una manera diferente, revelando nuevos caminos para explorar, usando sus nuevas habilidades. Los jugadores explorarán un mundo meticulosamente diseñado que cobra vida con arte delicado, animación detallada y una elegante partitura original”, explican desde Apple.

En paralelo, desde Apple Arcade también anunciaron una nueva actualización de Bleak Sword, otro título de Devolver Digital, además de nuevas actualizaciones de contenido para The Oregon Trail, LEGO Brawls, Kingdom Rush Vengeance TD+, WHAT THE GOLF?, SP!NG y Spire Blast.