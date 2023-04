Guardianes de la Galaxia Vol. 3 debutó en Rotten Tomatoes con la valoración más baja de la trilogía

Ya conocemos las primeras reacciones y reseñas de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 por lo que como es tradición durante este viernes también se habilitó el sitio de la película en el portal Rotten Tomatoes.

Al momento de redactar esta nota y contando 79 reseñas, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 tiene unj 80% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

Por supuesto, eso es mayor que la calificación de la película anterior de Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp: Quantumania que registra una de las peores aprobaciones de la franquicia con un 47% de comentarios favorables. No obstante, en términos de los Guardianes de la Galaxia, deja al tercer volumen de la saga tras The Guardians of the Galaxy Holiday Special (93%), Guardianes de la Galaxia (92%), Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (85%).

Pero claro aún faltan reseñas y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 podría subir o bajar sus valoraciones favorables con miras a su estreno que se concretará este 3 de mayo en Chile.