Guionista de Dune y Doctor Strange escribirá la película de Gears of War para Netflix

Algunos meses después de que se anunciara la colaboración entre Netflix y The Coalition para realizar adaptaciones de Gears of Wat, la película live-action que forma parte de esos planes finalmente encontró a su guionista.

De acuerdo a Variety, Netflix y los desarrolladores de Gears of War eligieron a Jon Spaihts (co-guionista de Dune y Doctor Strange) para escribir su cinta inspirada en esa franquicia de videojuegos.

“Gears of War es uno de los mejores juegos de acción de todos los tiempos, con personajes vívidos, un mundo bellamente diseñado y un sistema de combate que lleva a casa la letalidad de la guerra y la importancia de apoyar a tus compañeros de escuadrón”, dijo Spaihts. “Quiere ser cine, y estoy encantado de tener la oportunidad de ayudar a que eso suceda”.

Si bien este es un avance prometedor para la película de Gears of War de Netflix, probablemente los fanáticos de la saga no querrán ilusionarse tan pronto con el proyecto porque esta no es la primera vez que se habla sobre un largometraje de Gears of War y en el pasado tanto Universal como New Line Cinema intentaron realizar apuestas en esa línea sin resultados.

De todas maneras, una película live-action no es lo único que planea Netflix para Gears of War y el streaming también buscaría concretar una serie animada de la franquicia.