Ha muerto Chadwick Boseman, el actor de Black Panther

Los representantes de Chadwick Boseman, el protagonista de Black Panther, informaron que el actor falleció a los 43 años de edad.

La noticia de inmediato impactó alrededor del mundo, no solo por la visibilidad de su rol en Marvel Studios, sino porque también había logrado establecer una carrera plagada de elogiados comentarios hacia sus trabajos.

“Es con una pena inconmensurable que confirmarnos la muerte de Chadwick Boseman”, informaron a través de un mensaje en redes sociales. “Chadwick fue diagnosticado con un cáncer de colon en etapa 3 en 2019 y batalló contra este durante los últimos cuatro años mientras progresaba a la etapa IV”, agregaron.

“Como un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo y les trajo muchas de las películas que has amado. Desde Marshall hasta Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom de August Wilson y muchas más, y todas fueron filmadas durante incontables cirugías y quimioterapias”, agregaron.

“Fue un honor para su carrera el traer al Rey T’Challa a la vida en Black Panther. Murió en su hogar, con su esposa y su familia a su lado. La familia les agradece a todos por su amor y oraciones y les piden que sigan respetando su privacidad durante este tiempo difícil”, finalizaron.

Desde Marvel Studios, la compañía que ya había anunciado la realización de Black Panther 2, entregaron sus condolencias.

“Nuestros corazones están rotos y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Tu legado vivirá para siempre. Descansa en paz”, recalcaron a través de un comunicado.

El impacto por su muerte fue tan grande, que inclusive desde DC Comics no quisieron restarse. “A un héroe que trasciende universos, Wakanda Forever. Descansa en el poder Chadwick”, lamentaron.

A lo largo de su carrera, Boseman fue destacado por su participación en biopics como 42, en donde dio vida al beisbolista Jackie Robinson, y Get on Up, en donde interpretó al cantante James Brown.

La última película estrenada del actor fue Da 5 Bloods de Spike Lee, aunque completó su trabajo en Ma Rainey’s Black Bottom. Al mismo tiempo, se desconoce si alcanzó a prestar su voz en la serie animada “What if...?” de Marvel Studios.

Yazuke, otro de sus proyectos, estaba en pre-producción, mientras que Black Panther 2 solo había sido anunciada y contemplaba un estreno en 2022