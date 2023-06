Ha muerto Rubén Moya, la voz en español de He-Man y Morgan Freeman

A los 62 años de edad ha fallecido Rubén Moya, el reconocido actor de doblaje que interpretó en cientos de producciones y que dio voz a un personaje tan emblemático como He-Man en la clásica serie de televisión de los Amos del Universo realizada por la compañía Filmation durante la década de los ochentas.

Sin embargo, su carrera fue tan larga que podríamos listar decenas y decenas de producciones reconocidas en donde la voz de Moya contribuyó para brindar una versión para la audiencia Latinoamérica.

Por ejemplo, dio voz destacada a múltiples villanos, como El Emperador Zurg en Toy Story 2, Kingpin en Spider-Man: Un nuevo universo, el malvado Shan-Yu en Mulán, Ronan el acusador en Guardianes de la galaxia y Sauron en la saga de El Señor de los Anillos de Peter Jackson.

Pero su carrera también destacó debido a que le tocó ser el doblaje de múltiples producciones que contaron con la participación de Morgan Freeman.

Lo anterior incluyó roles como el detective William Somerset en Seven (1995), el Presidente Tom Beck en Impacto profundo (1998), Lucius Fox en las Batman de Christopher Nolan, ser el narrador de La guerra de los mundos (2005) y los documentales de La marcha de los pingüinos.

En paralelo, también dobló al actor Donny Glover en varias producciones, como la primera SAW (2004), a John Voight en Misión Imposible (1996) y Enemigo Público (1998), y a Arnold Schwarzenegger en el segundo doblaje de Mentiras Verdaderas (1994).

Entre sus roles importantes también fue ser parte del redoblaje de Indiana Jones, siendo la voz de Sallah, el personaje que interpretó John Rhys-Davies. En tanto, fue la voz del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek 9: Insurrección (1998) y Star Trek: Némesis (2002).

Finalmente, en lo que concierne a las series, cabe destacar que el actor fue la voz de la narración inicial de la serie Lost y además fue el segundo narrador de Dragon Ball Super.

¿Y videojuegos? Pues también fueron parte de su trabajo, siendo el Gran Árbol Deku en The Legend of Zelda: Breath of the Wild y el Conde Dooku en Star Wars: Battlefront II, entre muchos otros.