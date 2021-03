Ha muerto Yaphet Kotto, actor de Alien y Live and Let Die

Yaphet Kotto ha muerto. El actor que fue parte de películas como Alien y Live and Let Die falleció el lunes pasado a la edad de 81 años.

El deceso de Kotto fue revelado por su esposa, Tessie Sinahon, en una publicación de Facebook donde escribió: “Estoy entristecida y todavía conmocionada por el fallecimiento de mi esposo durante 24 años, Yaphet. Murió anoche alrededor de las10:30 pm hora de Filipinas”.

“Es un momento muy doloroso para mí el informarles a todos los fans, amigos y familiares de mi esposo”, agregó. “(...)Interpretaste a un villano en algunas de tus películas, pero para mí eres un verdadero héroe y para mucha gente también. Un buen hombre, un buen padre, un buen marido y un ser humano decente, muy raro de encontrar”.

La muerte de Kotto fue confirmada por su representante al portal Variety. Todo mientras en su despedida Sinahon comentó que el actor todavía tenía proyectos como una cinta con Tom Cruise y un libro.

Kotto fue el encargado de interpretar al Dr. Kananga/ Mr. Big en Live and Let Die, la película de James Bond protagonizada por Roger Moore que se estrenó en 1973. El actor también interpretó a Dennis Parker en Alien (1979) y apareció en programas como Hawaii Five-O , The Big Valley, Law & Order y Homicide: Life on the Street.