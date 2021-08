Halo Infinite no tendrá ni campaña cooperativa ni el modo Forge en su lanzamiento

A pesar de que el modo de campaña cooperativa es parte importante de la franquicia, Microsoft anunció que el esperado Halo Infinite no tendrá a ese modo desde su lanzamiento.

El estudio desarrollador, 343 Industries, también agregó que el modo Forge, que permite editar mapas para enfrentamientos multijugador desde Halo 3, tampoco estará disponible. Este último, según la compañía, tendrá un retraso de alrededor de seis meses antes de estar disponible para todos los jugadores.

A la fecha, Halo Infinite no tiene una fecha oficial, pero sigue en el cronograma de lanzamientos para el año 2021. En ese sentido, se espera que la segunda temporada del videojuego integre al modo de campaña co-op, mientras que el Forge llegará con la temporada 3.

Desde el estudio agregan que la decisión de este retraso tiene relación con la decisión de entregar un videojuego de calidad en todas las plataformas. “Cuando vimos a estas dos experiencias, la campaña cooperativa y Forge, tomamos la determinación de que aún no están listos. Y como estudio no queremos lanzar cosas que aún no están listas”, explican.

Todo es parte de la siguiente actualización del desarrollo de este esperado videojuego.