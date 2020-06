Hans Zimmer asegura que está enloqueciendo al equipo de Dune con sus experimentos musicales

Al parecer la propuesta de la nueva película de Dune sería tan intrigante que Hans Zimmer no podría parar de experimentar con la música para esta producción.

En una nueva entrevista con Variety, el compositor aseguró que tendría al equipo de la película al borde la locura con sus constantes propuestas para la banda sonora.

“Estoy volviendo locos a todos en Dune porque estoy lleno de ideas”, dijo el compositor. “Y es Denis (Villeneuve) ¿sabes? me deja ser parte de este mundo. Es total y absolutamente inspirador con la gente genial con la que puedo trabajar. Desecha la palabra ‘trabajo’, es la gente con la que puedo jugar.”

Pero ¿qué está haciendo concretamente Zimmer en estos minutos? Además de proponer ideas constantemente, el compositor está dedicado a crear una buena banda sonora para Dune.

“Ahora mismo estoy en medio de hacer estos sonidos (para Dune)”, contó Zimmer. “Solo tengo estas ideas, y es así todos los días. Estoy haciendo todos estos experimentos y no tengo idea si alguno de ellos realmente terminará en la película. Pero estamos muy dedicados, tratando de hacer algo diferente, hacer un trabajo sólido y honorable, y hacer justicia al libro”.

Dune aún mantiene su estreno fijado para fines de este año, pero mientras lo que pasará durante los próximos meses sigue marcado por la incertidumbre, Zimmer es optimista respecto las grabaciones de la música que está creando.

“Hasta ahora estoy bien”, dijo Zimmer. “Hay posibilidades de apertura. Se está grabando en Londres y Viena. Y mira, siempre he usado alineaciones extrañas y, para bien o para mal, he inventado una forma de trabajar donde puedes tener diferentes secciones pequeñas en diferentes momentos. Entonces para mí, eso no es tan diferente. Trabajar de forma remota es horrible, pero lo he logrado. Y si tenemos que hacerlo así, lo haremos así”.

Para trabajar en Dune, Zimmer rechazó a una nueva colaboración con Christopher Nolan en Tenet. Todo debido a que el compositor es fanático de la novela Frank Herbert, por lo que será interesante escuchar qué creó para la película cuando esta se estrene en diciembre de este año o más adelante.