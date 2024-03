Happy Gilmore 2 será una realidad con Netflix

Netflix está metido con todo en el negocio de las películas de Adam Sandler, lo que le ha servido como un negocio millonario al actor. Pero aunque múltiples proyectos han salido de esa colaboración, una de las cosas que aún no han explorado es la realización de una secuela de algunas de las películas noventeras que lo catapultaron al éxito.

Claro que eso ahora cambiaría, ya que un nuevo reporte indica que la comedia “Happy Gilmore”, una de las mejoras obras de la filmografía de Sandler, podría tener una secuela.

El actor Christopher McDonald, quien interpretó al villano Shooter McGavin en la película, aseguró en un programa radical que la secuela ya está en desarrollo. Y lo anterior posteriormente fue confirmado por el portal Deadline.

“Vi a Adam hace cerca de dos semanas y me dijo: McDonald, vas a amar esto. Me mostró el primer borrador de Happy Gilmore 2. Me lo mostró y pensé: Woow, eso sería increíble. Así que eso está en desarrollo. Fans, ¡Exíjanlo, demonios!”, recalcó el actor.

Por ahora no existen más detalles, pero la película original de 1996 presentó a un jugador de hockey que termina metiéndose en torneos de golf y, cortesía de su potente disparo, comienza a generar mucho ruido en el tranquilo tour. Pero una vez que un exgolfista comienza a entrenarlo, Happy logra transformarse en una amenaza para una estrella del golf que odia que alguien foráneo tenga tanta atención.

Si la película llega a estrenarse en 2026, podría celebrarse el 30° aniversario del original, presentando a un Happy saliendo del retiro para enfrentarse una vez más a Shooter.