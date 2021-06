Harley Quinn estará completamente libre de la influencia del Joker en The Suicide Squad

Si bien The Suicide Squad buscará posicionarse como su propia película, esta cinta dirigida por James Gunn recuperará a personajes que han participado de otras entregas cinematográficas de DC y en particular marcará la tercera aparición de Margot Robbie como Harley Quinn.

En ese sentido, aunque todo apunta a que esta cinta no ahondará mucho en conexiones con Suicide Squad (2016) y Birds of Prey (2020), recientemente Robbie detalló como se comparará esta versión de Harley con sus interpretaciones anteriores del personaje.

Así, en una entrevista con Toronto Sun, Robbie no solo explicó cómo será la evolución de su personaje sino que también planteó que finalmente estará completamente libre de la influencia del Joker.

“Creo que en la primera película de Suicide Squad tenía cierta confianza y arrogancia, sabiendo que tenía la protección del Joker. Ella estaba como: ‘Iré a esta misión, y él me sacará de aquí en un segundo’ ... esa era su prerrogativa en esa película”, dijo la actriz. “Luego, en Birds of Prey decía: ‘Oh, es un mundo frío y aterrador. Tal vez no pueda hacerlo’”.

“En esta película, el tiempo ha pasado, no se vincula directamente con ninguna de esas películas, pero ya no es algo con lo que Harley esté luchando. No está esperando a que aparezca el Sr. J y no se pregunta si podrá hacerlo por su cuenta. Ella sabe”, sentenció Robbie.

Pese a que fue bastante popular, la representación de Harley Quinn en Suicide Squad no pasó libre de críticas respecto a su vestuario y relación con el Joker. En ese sentido, cabe señalar que este cambio en la actitud de Quinn en The Suicide Squad además será complementado por una renovación en la apariencia del personaje que ahora lucirá sus clásicos tonos rojos y negros de la mano de un atuendo inspirado en Batman: Arkham. Todo mientras dejará atrás al tatuaje que decía “Rotten” en su mejilla.

De hecho, en una sesión de preguntas y respuestas (vía Screen Rant) el propio James Gunn explicó que él y Robbie querían deshacerse de ese tatuaje.

“A Margot no le gustaba y descubrió que a mí tampoco me gustaba, así que decidimos eliminarlo. No, no se aborda (en la película)”, escribió el director.

The Suicide Squad se estrenará el 6 de agosto en Estados Unidos.