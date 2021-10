Hayden Christensen aparecerá como Anakin Skywalker/Darth Vader en la serie de Ahsoka

La noticia que muchos fanáticos estaban esperando desde que se anunció el desarrollo de una serie centrada en Ahsoka Tano por fin se confirmó y durante este viernes el portal The Hollywood Reporter reveló que Hayden Christensen aparecerá en este nuevo programa de Star Wars para Disney Plus.

Por supuesto, Christensen fue el actor encargado de inmortalizar a Anakin Skywalker en las precuelas de Star Wars y esta participación en la serie de Ahsoka marcará su segundo regreso al papel del Jedi que se convirtió en Darth Vader tras su anticipada participación en la serie de Obi-Wan.

Pero mientras en la historia sobre Kenobi se espera que Christensen figure como Vader, en Ahsoka las cosas podrían ser un poco distintas. Recuerden que esta serie que contará con Rosario Dawson como la ex padawan de Anakin estará ambientada en la época de The Mandalorian. Es decir, después de los eventos de Return of the Jedi.

En ese sentido, The Hollywood Reporter plantea que por ahora no está claro que implicará la participación de Christensen considerando que en esa fecha de la saga espacial Anakin está muerto. De hecho, el reporte se refiere indistintamente al personaje como Anakin o Darth Vader dando a entender que su aparición podría ser como cualquiera de las versiones del padre de Luke y Leia. Recuerden que las producciones de Star Wars pueden traer de regreso a personajes mediante tácticas clásicas como flashbacks o algo tan propio como los fantasmas de la fuerza, por lo que existen varias opciones para este punto de la trama.

Sin embargo, al dejar de lado esas dudas y especulaciones, lo más importante de este anuncio es que de una forma u otra el canon de Star Wars finalmente mostrará en una misma producción a las versiones live-action de Anakin y Ahsoka retomando uno de los puntos más importantes de la querida serie The Clone Wars.

La serie de Ahsoka será escrita por Dave Filoni, quien también se desempeñará como productor ejecutivo junto a Jon Favreau, y se espera que su producción comience a inicios de 2022.