Hayden Christensen estaría dispuesto a protagonizar una serie enfocada en Darth Vader

Hasta ahora Disney Plus y Lucasfilm solo han comprometido la realización de una temporada de Obi-Wan Kenobi, pero mientras Ewan McGregor sostiene que estaría dispuesto a protagonizar un segundo ciclo de esta producción enfocada en el Jedi, Hayden Christensen manifestó que por su parte estaría interesado en una potencial apuesta derivada que se enfoque solo en Darth Vader.

Concretamente, en una entrevista con Digital Spy, Christensen fue consultado sobre sus sentimientos respecto a una hipotética serie de Vader.

“Si se presenta la oportunidad, estaría a favor. Creo que este es un personaje muy complejo, y hay mucho por explorar más. Si los poderes fácticos estuvieran dispuestos, estaría muy emocionado de poder hacerlo”, dijo el actor que encarnó a Anakin Skywalker en Attack of The Clones y Revenge of The Sith y ahora continuará explorando al personaje como Vader en Obi-Wan Kenobi.

Por supuesto, considerando que Darth Vader es uno de los villanos más icónicos del cine y que actualmente Lucasfilm está apostando fuertemente por las series de Star Wars, la posibilidad de un programa del Señor de los Sith no suena descabellada. No obstante, por el momento no hay planes oficiales al respecto y cualquier producción de ese tipo solo está en el terreno de las especulaciones,