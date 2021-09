Hayley Atwell será Lara Croft en la nueva serie animada de Tomb Raider para Netflix

La serie animada de Tomb Raider ya encontró a su protagonista. Durante este lunes una de las cuentas oficiales de Netflix en Twitter reveló que Hayley Atwell (Captain America: The First Avenger, Agent Carter) será Lara Croft en la nueva serie de Tomb Raider para esa plataforma.

Esta serie comandada por Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin, Red Sonja) como showrunner estará ambientada tras la trilogía más reciente de la franquicia de videojuegos.Es decir, se presentará una nueva aventura de Lara Croft tras Shadow of the Tomb Raider.

“¡Hayley Atwell es Lara Croft! La próxima serie de anime Tomb Raider de Netflix de Powerhouse Animation comienza después del evento de la trilogía de reinicio de videojuegos de Square Enix, y seguirá a Lara Croft de Atwell en su última y gran aventura”, dice el anuncio de Netflix.

La serie animada de Tomb Raider aún no tiene una fecha de estreno.