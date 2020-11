HBO dio luz verde a la serie de The Last of Us

HBO finalmente dio luz verde a la realización de la serie basada en The Last of Us. De acuerdo a The Hollywood Reporter, meses después de que se anunciara a este proyecto, el canal decidió asegurar su compromiso para convertir al famoso videojuego de Naughty Dog en una serie.

Tal y como se había reportado incialmente, la serie de The Last of Us será conducida por Craig Mazin, el creador de la serie Chernobyl, y Neil Druckmann, el escritor y director creativo del juego.

Mazin será guionista y productor ejecutivo de esta iniciativa. Todo mientras HBO y Sony Pictures TV se encargarán de la producción junto a PlayStation Productions, Word Games y Naughty Dog.

“Craig y Neil son visionarios en una liga propia”, dijo la vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, Francesca Orsi. “Con ellos a la cabeza junto a la incomparable Carolyn Strauss, esta serie seguramente resonará tanto con los fanáticos acérrimos de los juegos de The Last of Us como con los recién llegados a esta saga que define el género. Estamos encantados de asociarnos con Naughty Dog, Word Games, Sony y PlayStation para adaptar esta historia épica y poderosamente inmersiva”.

La serie de The Last of Us aún no tiene una fecha de estreno.