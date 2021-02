HBO podría concretar una cuarta temporada de True Detective sin su creador original

Según informan en Deadline, la cadena HBO planea producir una nueva temporada de la serie de antología True Detective aunque esta vez no incluirán a Nic Pizzolatto, el creador y guionista de la serie.

Casey Bloys, el director de contenido de HBO, reveló que actualmente están trabajando con nuevos escritores para definir el futuro de la serie. “Es definitivamente un área que puede ser interesante y definitivamente será interesante contar con una nueva voz. La calidad será nuestra guía, así que si terminamos con guiones que no sentimos que sean representativos o no tienen una calidad lo suficientemente alta, no haremos algo solo por hacerlo”, explicó el ejecutivo.

Aunque no lo confirman, en Deadline también especulan que la escritora argentina Lucia Puenzo (Cromo) y Sam Levinson (Euphoria) podrían estar colaborando en la nueva temporada.

True Detective tuvo tres temporadas entre 2014 y 2019, cada una contando una historia de crimen independiente unas de otras. El creador Nic Pizzolatto se encontraba hasta hace poco trabajando en una nueva serie con Matthew McConaughey para FX, la cual finalmente no prosperó, por lo que aun no se sabe si eventualmente pueda volver a la serie o no.