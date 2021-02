Heather Langenkamp encabeza el elenco de la adaptación de The Midnight Club para Netflix

Este lunes fue dado a conocer el elenco de la nueva serie de Netflix, The Midnight Club, basada en la novela de Christopher Pike que fue publicada en 1994. Mediante una serie de publicaciones en twitter, el director Mike Fanagan (Doctor Sleep, The Haunting of Hill House) anunció que se acerca el inicio de filmaciones y reveló el listado de actores que participarán en la serie.

Así, destaca la participación de Heather Langenkamp, conocida por su participación en la saga A Nightmare on Elm Street, como una enigmática doctora que administra un hospicio para jóvenes enfermos terminales.

En tanto, el grupo titular estará compuesto por Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard y Sauriyan Sapkota, mientras que Zach Gilford, Samantha Sloyan, y Matt Biedel se unirán en papeles secundarios. Flanagan también promete que otros rostros familiares de sus anteriores proyectos podrían aparecer como estrellas invitadas.

La historia de la novela The Midnight Club se centra en un grupo de jóvenes pacientes en estado terminal que se reúne por las noches para contarse historias de horror. Es así como forman un pacto en el que el primero de ellos en morir debe tratar de contactar a los otros desde mas allá de la tumba.

La serie será producida por Leah Fong, con quien Flanagan ya colaboró antes en The Haunting of Bly Manor, y todavía no tiene una fecha de estreno en Netflix.