Helen Mirren reveló el misterioso papel del personaje de Rachel Zegler en Shazam! Fury of the Gods

[Esta nota contiene posibles spoilers de Shazam! Fury of the Gods]

Helen Mirren habría revelado un pequeño spoiler sobre la próxima película de Shazam. Si bien ya se sabía que la actriz interpretará a Hespera, la hija de Atlas, y se posicionará como una de las villanas de la película junto a Kalypso, otra diosa que será interpretada por Lucy Liu, en una reciente entrevista Mirren destapó el papel de Rachel Zegler.

Hasta ahora solo se había establecido que la actriz de West Side Story será parte de esta película como un “personaje clave” que aparentemente tendría un romance con Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer). No obstante, en una conversación con The Associated Press, Mirren confirmó lo que algunos fanáticos ya sospechaban y es que Zegler interpretaría a otra diosa asociada con Kalypso y Hespera.

“No te voy a dar la respuesta a eso”, respondió Mirren al ser consultada respecto a si su personaje será una villana. “Vas a tener que comprobarlo por ti mismo. Soy miembro de tres diosas: Lucy Liu como Kalypso y la tercera diosa interpretada por Rachel Zegler, quien será una gran estrella en muy poco tiempo. Así que somos un trío y esa fue realmente una gran experiencia porque es muy poco frecuente que puedas pasar una película completa con otras dos mujeres. Muy a menudo eres la única mujer en el reparto. Aquí éramos un trío y eso fue genial. Me encantó”.

Aunque este potencial spoiler de Mirren se podría haber justificado como una confusión, las declaraciones de la actriz fueron más que comprobadas con un tweet posterior de la propia Zegler.

Shazam! Fury of the Gods fue dirigida por David F. Sandberg y se estrenará en 2023