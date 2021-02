Hollywood ya está planeando una película sobre el caso de GameStop

La situación con las acciones de GameStop todavía es una noticia en desarrollo, pero aunque aún no existe claridad respecto a cómo terminará todo esto, un estudio de Hollywood ya está planeando una película al respecto.

De acuerdo a Deadline, MGM adquirió los derechos de The Antisocial Network, una propuesta de libro realizada por Ben Mezrich, el autor detrás de publicaciones como The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius, and Betrayal, el libro de 2009 que inspiró a la película The Social Network.

Mezrich comenzó a trabajar en la propuesta de su libro sobre GameStop durante la semana pasada y, después de que sus representantes presentaran la idea, MGM no tardó en adquirirla. En ese sentido, es preciso recalcar que el libro de The Antisocial Network todavía no existe y lo que MGM compró son los derechos de la propuesta que Mezrich trazó para el texto que planea escribir.

Hasta el momento se desconoce cómo comenzará y terminará ese relato, y lo único que está claro es que Deadline plantea que el libro describirá cómo “un grupo heterogéneo de inversores aficionados, jugadores y trolls de Internet pusieron a Wall Street de rodillas”.

La película de The Antisocial Network será producida por Michael DeLuca (The Social Network), Aaron Ryderm (Arrival), Cameron Winklevoss (A Most Beautiful Thing) y Tyler Winklevoss (A Most Beautiful Thing).

Como el libro recién es una propuesta todavía no tiene una fecha de lanzamiento ni una editorial asociada, pero se espera que sea subastado para las editoriales interesadas durante este mes de febrero.