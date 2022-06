Hot Toys lanzará una notable figura de Cad Bane

No ha pasado mucho tiempo desde que los coleccionables de Cad Bane eran un bien escaso y una sencilla figura de la Black Series de Hasbro era probablemente de lo mejor que se podía encontrar para sumar al personaje a una colección. Sin embargo, las cosas han cambiado en los últimos meses y por cortesía de The Book of Boba Fett ahora Hot Toys está preparando el debut de un notable coleccionable de ese infame cazarrecompensas.

Esta semana Hot Toys no solo anunció que planea lanzar una nueva figura de Boba Fett, sino que reveló a su nuevo producto enfocado en Cad Bane. Dicha figura tendrá una escala de 1/6, medirá 34 cm de alto y contará con 30 puntos de articulación.

Todo mientras su caracterización no solo incluirá al clásico sombrero de Cad Bane, sino que también contemplará a sus pistolas con sus respectivas municiones y un abrigo de tela que se podrá desplegar como mejor les parezca.

Aunque esa figura incluye varios pares de manos y rostros intercambiables, Hot Toys lanzará una versión aún más premium de su coleccionable de Cad Bane que incluirá propulsores para las botas y al droide Todo 360.

Estas figuras estarán disponibles entre en penúltimo y el último trimestre de 2023.